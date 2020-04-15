Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал о своем отношении к России

"Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют. Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А в Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили, - поведал Алиев порталу sport24.ru.

Но футболист считает Крым украинским.

"Крым - это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально, - резюмировал Алиев.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что думает об аннексии Крыма

"Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо", - рассказывает Усик.

Боксер заявил, что "мы кинули своих граждан на произвол судьбы".

"Знаете, что еще мы сделали? Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Кричим: «Территория! Чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – вот и есть Крым». На Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: «Территория, территория, территория». Хорошо, а люди? Это не самое ценное?

Вот представляете, чтобы полтора миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого. В том же Донецке, в том же Луганске. Я переживаю за людей, я реально об этом думаю иногда. Думаю о том, как они там", - резюмировал Усик.

Напомним, "если надел вышиванку - ты патриот": экс-динамовец Морозюк резко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Усик высказался об аннексии Крыма: "Стало неудобно ездить".

Также Politeka писала, что футболист Худжамов набросился на Усика из-за высказываний о России: "Загнать в резервацию".