Украинский боксер Иван Редкач возмутился ситуацией, которая недавно произошла в полтавском супермаркете

Мужчине в очереди не понравилось, что кассирша дала ему сдачу монетами, и он швырнул деньги ей в лицо.

Редкач не смог пройти мимо и прокомментировал инцидент.

«Как можно жить в окружении такого быдла? Даже никто не посмел в нос дать с переводом на печень этому животному, заступиться за женщину».

Кроме того, в комментариях под видео отметился еще один украинский экс-чемпион мира Виктор Постол

«Нас не было рядом, я бы точно наверное притушил бы. Я бы точно его тормознул и сказал бы ему: «Что делаешь?» А там, походу, ждал бы его ответа. Но, я уверен, что после его ответа – я бы ему накинул».

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик признался, что предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов

"Я часто общаюсь с Блаженнейшим Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет. Я спросил: "Блаженнейший, если мне не нравится какой-то депутат, который бубнит на меня, можно ему врезать?". Он говорит: "Сашенька, можно. Но только чтобы кости не ломать". То есть, чтобы сильное увечье не нанести. А так – чтобы взбудоражить: "Эй, дружище, ты на земле. Остановись", - заявил Усик.

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