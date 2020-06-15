Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура покорила формами в соблазнительном виде

Звезда не устает поражать красотой своего тела, покоряя формами в жарких образах, передает Politeka.net. В этот раз модель сделала селфи, стоя у зеркала.

Юлия была раздетой по пояс и прикрывала большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты.

Мишура надела мини-шортики, которые оголили виды на упругие и рельефные ножки. Звезда убрала волосы в высокий пучок, чтобы не мешали.

Снимок получился простым и, в то же время, очень горячим. От невероятного тела невозможно отвести взгляда - Мишура просто шикарна.

За 17 часов пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

Пользователи сети написали, что Юлия очень красивая девушка и другие комментарии.

"Ого! Великолепная, сколько труда и какая сила воли🔥🔥🔥", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Юлия Мишура зимой стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу в Варшаве.

В 2016 году украинка выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Напомним, недавно Юлия Мишура снялась в купальнике. Лифчик на тонких бретельках слегка подпрыгнул на груди. Последняя, казалось, сейчас вырвется наружу.

Маленькие плавки-бикини держались на завязочках. Модель натянула их чуть выше бедер, добавив акцента изгибам.

Стальной пресс заслуживает особого внимания, ведь он состоит из кубиков. В общем, фото - просто превосходное.

Напомним, что фитнес-модель пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

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