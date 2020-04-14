Украинского боксера Александра Усика жестко раскритиковали украинцы за его последнее интервью



Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ.

По его словам, россияне не виноваты в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили".

"У меня очень много знакомых, друзей есть там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются по той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем", - рассказал Александр.

Спортсмен поплатился за свои заявления, ведь украинцы в сети разнесли его по полной программе. Многие украинцы отмечали, что разочарованы в боксере после этого интервью. Другие пытались найти причину таких слов, предположив, что это последствия "сильных ударов в голову".

"Я очень разочарована. Я раньше думала, что он патриот и любит свою неньку Украину", " Это последствия сильных ударов в голову... Это не проходит... ", "Сейчас мне стыдно, что такой крутой спортсмен начинает вилять и выкручиваться, лояльный ты наш. Неужели так трудно черное назвать черным и не умничать?","Твою страну убивают, а у тебя никто не виноват... ", "И этому башку отбили. бокс дело опасное".

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".