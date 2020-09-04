Украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева показала достоинства фигуры в нижнем белье

Роскошная блондинка нередко радует своих поклонников жаркими фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз известная модель поделилась кадром из ванной.

Красотка надела черный кружевной лифчик , который обтянул ее красивый бюст. Треугольные лоскутки прикрыли самое сокровенное, при этом тонкое кружево внизу обтянула стройное тело.

Тонкая талия и стальной пресс - тоже бросаются в глаза. А чего только стоят упругие ягодицы и накаченные ножки - не оторваться.

Татьяна лежала в ванной закинув руки на голову. Звезда пристально смотрела в камеру, ее глаза были подчеркнуты черным карандашом.

В подписи модель попросила своих подписчиков отметить друга в комментариях, чтобы развить свой аккаунт. Стоит отметить, что это новая страница Татьяны, а старая на данный момент заблокирована.

За пять часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

Напомним, Татьяна Федосеева модель родом из Запорожья, ей 32 года. Раньше девушка выступала на фитнес-турнирах.

Украинка в Инстаграме часто показывает свою фигуру в откровенных нарядах.

Так, недавно красотка опубликовала фото в розовом купальнике. Пышную грудь едва удерживали тонкие бретельки.

В таком виде звезда позировала посреди пустыни.

"Немного розовых снов в твою ленту Instagram 😘", - написала Федосеева.

Пользователи сети пришл в восторг от форм красотки и написали ей массу приятных комментариев. И действительно ее фигура достойна похвалы.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.