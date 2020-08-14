Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко осудил протесты в Беларуси

Он заявил, что 90% митингующих – безголовая, проплаченная публика.

"Все орут, качают свои права. Конкретики нет. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, было бы другое дело. На стражей порядка нападать нельзя. Я бы таких людей, которые нападают на полицейских, сажал бы на 15 лет.

Наезжают на автомобилях. Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить, как собак. Если вы вышли на улицу – хорошо. Идите спокойно, поднимите транспаранты, напишите на них, в чём Лукашенко не прав", – сказал Тихонов в интервью championat.com.

Ранее мы писали, что белорусский боксер Иван Баранчик выразил свою поддержку гражданам Беларуси, которые протестуют против власти.

Слова поддержки он написал в Instagram.

"Жыве Беларусь. Белорусы — это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать.

Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет.

Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.

Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные", - написал в спортсмен.

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