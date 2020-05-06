Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России

Своим мнением чемпион поделился на канале российского монастыря "Корсунская пустынь", сообщает Politeka.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу и поддерживаю отношения. И я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове", - сказал Ломаченко.

Боксер также заявил, что Россия и Украина для него - один народ.

"По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле... А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", - резюмировал украинец.

К слову, недавно Василий Ломаченко опубликовал на странице в соцсети скандальный пост

Так, украинец посоветовал православным христианам в своем Instagram сделать крест на двери.

В случае отсутствия креста чемпион мира советует сделать его пальцами, обмоченными в оливковое масло.

«Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе», – написал Василий Ломаченко.

Спустя какое-то время Ломаченко удалил публикацию.

Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.

Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.

Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".