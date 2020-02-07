Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос относительно того, чей же все-таки Крым

По словам боксера, он и в дальнейшем продолжает его посещать, ведь там находится очень много его друзей.

"Стало неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злость. Это катастрофа. У меня есть мои внутренние переживания, но через молитву они успокаиваются. Естественно, у меня большое количество друзей, мой тренер живет там, мой первый тренер, мой клуб. Я каждый день общаюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки", - цитирует слова Усика tribuna.com.

Кроме того, боксер рассказал, будет ли Крым украинским.

"Когда ты начинаешь летать, не забывай с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что сначала меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом по всему Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования. Крым Божий. Это по-настоящему.

Будет ли Крым украинским? Все зависит от народа или от воли Господней. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко. Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли", - отметил Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик вызвал бурю негатива своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксера обезьяной.

Так, украинец на своей странице в Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцева, обозвав его ослом и трусом.

В комментариях пользователи сети указали боксеру на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить страну. "Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.