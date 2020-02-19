Украинский боксер Василий Ломаченко стал чемпионом мира не с первой попытки

В полуфинале турнира в Чикаго украинец провел один из самых сложных поединков в любительской карьере. Встреча против китайца Ли Яна завершилась равным счетом 13:13, но победой украинца.

В итоге – финал. Тот самый бой против россиянина Альберта Селимова и единственное в любительской карьере поражение украинца.

Ранее мы писали, что бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро. На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Кроме того, мы сообщали, что чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заработает рекордный для себя гонорар за бой против обладателя поясов по версии WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко.

Об этом сообщает mixsport.pro. По данным источника, за выход на ринг Лопес заработает 2,5 миллиона долларов. Ломаченко заработает 4,5 миллиона долларов.

Также, украинский боксер Василий Ломаченко назвал главную цель в боксе.

По словам Ломаченко, он хочет прославить имя своего отца и тренера Анатолия Николаевича.



"В боксе я хочу показать, что это не только драка, в которой сошлись два боксера. Хотелось бы продемонстрировать людям, что это шоу, которое интересно смотреть. Хочется, чтобы зрители от начала до конца находились в поединке. Для этого, конечно же, нужно быть немного актером.



У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне предоставлен этот шанс, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел… Я не могу сказать об этом сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду.

Я просто хочу вписать свое имя в историю бокса. Даже не свое имя, а фамилию моего отца - Ломаченко, как гениального тренера. Это моя главная цель", - передает слова Ломаченко Fightnews.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.