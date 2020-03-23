Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич выделил 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю

Об сообщил известный украинский автогонщик Алексей Мочанов на странице в Фейсбук.

"Мирон Богданович – реальный человек-легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато. Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные Маркевичем средства закупил нужное и важное. Спасибо, Богданыч. Все в работе, в нужном месте и в нужное время. Быть добру", - написал Мочанов у себя в Facebook.

Ранее мы писали, что в Италии от коронавируса скончалс бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

Ему было 76 лет, поэтому он находился в группе риска. О его смерти сообщили итальянские СМИ. Известно, что Сансу стало плохо 17 марта. Его госпитализировали в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием. До этого у него больше недели держалась температура. 21 марта бизнесмен умер.

Как известно, Лоренсо Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. При нем мадридский клуб дважды одерживал победу в Лиге чемпионов – в 1998 и 2000 годах. Примечательно, что до президентства Санса «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в далеком 1966 году. Такой рывок стал возможным, потому что проницательный бизнесмен стал привлекать в команду звездных игроков на свои деньги. Это и привело клуб к долгожданным победам.

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