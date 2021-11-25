Volkswagen Jetta 2022 року - це дивно вишуканий і місткий невеликий автомобіль.
Про це повідомляється на порталі "caranddriver.com".
Новий спортивний рівень обробки Volkswagen Jetta 2022 року - вражає безліччю унікальних елементів дизайну і не дуже високою ціною.
Стандартне оснащення "Sport" включає унікальні 17-дюймові колеса, чорні зовнішні і внутрішні акценти, а також передній диференціал з електронним блокуванням для поліпшення характеристик в порівнянні з рештою лінійкою.
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Всередині Volkswagen Jetta 2022 року відрізняється вишуканим дизайном і просторим пасажирським простором.
Стандартний Volkswagen Jetta 2022 року поставляється з декількома технологіями допомоги водієві, також є модернізоване обладнання, таке як адаптивний круїз-контроль і допомога в утриманні смуги руху.
Основні функції безпеки включають в себе:
- Стандартне попередження про переднє зіткнення і автоматичне екстрене гальмування
- Стандартний моніторинг сліпої зони і попередження про перехресний рух ззаду
- Доступний адаптивний круїз-контроль з технологією stop-and-go.
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