Оновлений кросовер Tucson від Hyundai відрізняється стильним екстер'єром, звичайним набором опцій за досить розумною ціною і вперше-гібридною моделлю.

Про це повідомляє портал motortrend.com.

Tucson Hybrid - відносно здатна і ефективна машина, проте йому було важко зрівнятися з жорсткими японськими конкурентами з гібридним двигуном, навіть якщо він дійсно виділявся серед своїх побратимів Tucson з традиційним приводом.

Tucson Hybrid використовує 1,6-літровий двигун Hyundai i-4 з турбонаддувом (180 к.с. і 195 фунт-фут крутного моменту) разом з електродвигуном з постійними магнітами (59 к. с. і 195 фунт-фут).

Комбінована потужність двох джерел живлення становить 226 К. С. і 258 фунт-футів. На відміну від більшості представлених на ринку гібридів, в яких використовуються безступінчаті автоматичні трансмісії (CVT), в Tucson Hybrid використовується звичайна шестиступінчаста автоматична коробка передач.

Це кросовер вагою 3 835 фунтів, призначений для ефективного виконання повсякденних завдань.

Зупинка і рух близько восьми.

Якщо ви їдете по місту або уникаєте зіткнення, вам потрібна надійна зупиняюча сила.

Потрібно відзначити, що новий гібрид Hyundai хороший, але не такий ефективний, як його конкуренти.

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