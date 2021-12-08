Новий Ford Fiesta отримав найбільші зміни в передній частині автомобіля.

Про це повідомляє "carwow.co".

Тепер значок Ford перемістився в центр решітки радіатора, а нові передні бампери з'явилися у всьому діапазоні.

Ford Fiesta отримав світлодіодні фари в стандартній комплектації на кожній Fiesta, а також оновлені матричні світлодіодні блоки, доступні в якості опції.

У задній частині Ford Fiesta немає ніяких реальних змін, за винятком деяких чорних окантовок для стоп-сигналів, але ви зможете вибрати деякі нові легкосплавні диски і кольору кузова.

Зміни в інтер'єрі оновленого Ford Fiesta не є радикальними, але тепер ви можете встановити 12,3-дюймовий цифровий дисплей водія, щоб замінити звичайні циферблати і датчики для отримання інформації про водіння.

Інформаційно-розважальна система Ford Fiesta як і раніше знаходиться в центрі приладової панелі і поставляється з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay.

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