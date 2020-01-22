Це просто у**анство.

В департаменті транспортної інфраструктури КМДА повинні відповісти на питання - якщо ви хочете, щоб більше людей їздили на громадському транспорті в Києві, то де більше електричок в передмістя, комфортних автобусів, тролейбусів, швидкісних трамваїв.

Причому, ці автобуси і тролейбуси, електрички повинні бути обладнані місцями для перевезення велосипедів, щоб жителі передмість та Києва мали можливість покращувати екологічну обстановку за допомогою пересування неіснуючих велодоріжок.

Де перехоплюючі паркінги, щоб жителі передмістя (0,5 млн чоловік кожен божий день мінімум) могли б залишити свої авто і пересісти на громадський транспорт.

Де план оновлення рухомого складу метро, щоб прийняти на груди додаткові сотні тисяч пасажирів щодня.

Де план будівництва нових станцій метро? Де взагалі якийсь е*учий план розвитку міста? Поки що все це виглядає просто як план збільшення збору кешу під виглядом п*здоватого урбанізму які прикриваються досвідом нормальних розвинених країн.

А, стоп, забув, ви для початку зробіть хоча б нормальну роботу безконтактних карток в метро.

А так перетворили Київ на корівник, націлений на максимальне відсмоктування бабла з кожного метра, набудували потворних корівників і розповідаєте про smart city.

Юрій Романенко політолог, експерт Українського інституту майбутнього