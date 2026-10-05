Графіки відключення світла у Чернігові 6 та 7 жовтня передбачають тимчасові обмеження для мешканців багатьох вулиць.

Графіки відключення світла у Чернігові 6 та 7 жовтня охоплюють два дні, а основний період робіт триватиме з 09:00 до 17:00, повідомляє Чернігівобленерго.

У вівторок 6 жовтня електропостачання планують обмежити на десятках вулиць міста. Серед них — 1-й та 2-й Воскресенські, 1-й і 2-й Глухівські, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Василя Симоненка, Вишнева, Воскресенська та В'ячеслава Чорновола.

Також до переліку увійшли Гетьмана Полуботка, Глухівська, Гоголя, Городнянська, Жабинського, Забарівський, Залізнична, Івана Виговського, Івана Мазепи, Іллінська, Київське, Кирила Розумовського, Кленова та Княжа.





Обмеження торкнуться Корюківської, Коцюбинського, Кривоноса 2-го, Кропивницького, Кукушанки, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугової, Любецької, Магістратської, Менської, Миру та Мстиславської.

Серед інших адрес — Національної Гвардії, Незалежності, Нової, Оборонців Чернігова, Олегове поле, Олександра Довженка, Олександра Мацієвського, Пам'ятна, Перемоги, Пирогова, Піщана, Полуботка, Привітна, П'ятницька, Реміснича та Ринкова.

У списку також Романа Бжеського, Сагайдак, Садова, Седнівська, Сосницька, Старобілоуська, Степова, Успенська, Феодосія Углицького, Хлібопекарська, Шевченка, Шевчука, Ярова та Яровий.

Що зміниться 7 жовтня

Графіки відключення світла у Чернігові 6 та 7 жовтня передбачають схожий період наступного дня — з 09:00 до 17:00.

Серед адрес 7 жовтня — 1-й та 2-й Глухівські, Авіаторів, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Василя Симоненка, Василя Тарновського, Вишнева та Воздвиженська.

Також у переліку Глухівська, Гоголя, Гонча, Городнянська, Жабинського, Забарівський, Залізнична, Івана Виговського, Івана Мазепи, Іллінська, Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Княжа, Корюківська та Котляревського.

Обмеження зачеплять Коцюбинського, Кривоноса 2-й, Кропивницького, Кукушанку, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугову, Льотну, Любецьку, Магістратську, Менську, Миру, Молчанова, Мстиславську та Музейну.

У другій частині переліку — Національної Гвардії, Незалежності, Нова, Олега Міхнюка, Олегове поле, Олександра Довженка, Олександра Мацієвського, Перемоги, Пирогова, Піщана, Преображенська, Привітна, П'ятницька, Ремзаводська, Реміснича та Рятувальників.

Завершують список Сагайдак, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Сосницька, Старобілоуська, Степана Подобайло, Степова, Успенська, Феодосія Углицького, Хлібопекарська, Швейцарівка, Шевченка, Шевчука, Юрія Мезенцева, Ярова та Яровий.

Мешканцям цих районів варто врахувати зазначений проміжок та за можливості заздалегідь підготувати необхідні пристрої до тимчасової перерви.