Про це у своєму Facebook написав політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.
Далі наводимо слова автора без коментарів та будь-яких змін:
Телевізійна країна у карантинний березень-2020.
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Ось на сайті ІТК переглянув рейтинги каналів за березень 2020 року у так званій рекламній вибірці ( вік 18-54, місто 50+).
Три лідери глядацьких симпатій: Україна, ICTV і 1+1.
Кращий серед інформаційних - Прямий.
І ...26 місце нашого СУСПІЛЬНОГО за 2 МІЛЬЯРДИ бюджетних гривень
От спостерігаю я в соціальних мережах за багатьма нинішніми та колишніми посадовцями останніх років й активістами на грантові кошти й бере мене такий сором за них і за нашу країну
Спочатку вони оголосили всіх медиків корупціонерами й неадекватами, а нині організовують флешмоби подяки лікарям.
Раніше радісно зліквідували санітарно-епідеміологічну службу в країні, а тепер вимагають її негайно створити.
Останні роки хотіли викинути на сміття, а потім таки продали всі медичні запаси Держрезерву за кордон, а зараз просять братні країни захистити і врятувати нас.
Кілька років тому оголосили систему швидкої допомоги радянським рудиментом, а сьогодні вимагають підтримати й забезпечити її належним захистом і зарплатнею.
Запланували закрити спеціалізовані заклади охорони здоров‘я, включно з військовими госпіталями, а нині головні їх оборонці.
Запровадили для реформаторів медицини в Києві 100-тисячні зарплатні й премії та активно боролися з «хабарниками» у сільських і районних лікарнях, а тепер агітують за радикальне підвищення оплати медсестрам та усім лікарям в системі охорони здоров‘я.
А ви кажете, Іспанський сором? Ви просто не знаєте, що таке український сором в умовах карантину.