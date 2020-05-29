Без наївних українців Петро Порошенко не зміг би потрапити у ТОП-3 найбагатших людей країни
Про це у своєму Telegram-каналі розповів політик та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.
Далі наводимо текст автора без коментарів та будь-яких змін:
Тепер вигуки Порошенка «дякую!» набули нового сенсу. В українському списку багатіїв від “Forbes” він посів третє місце з капіталом (тільки офіційним) $1.4 млрд.
За цей результат Петро Олексійович дякує всім, хто повівся на вишиванки і повірив, що він — патріот і навіть націоналіст. Дякує кожному українцю, який сподівався на нього та істерично захищав, поки п‘ятий президент грабував країну і виводив гроші в офшори. Без вас усіх Петро Олексійович би не впорався.
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До речі, у 2015 році в цьому рейтингу він був на восьмому місці, а у 2016 — на шостому. П’ять років завзятої роботи на посаді президента — і ось головне досягнення. Шкода, що на другий термін не залишився. Напевно, був би першим і єдиним мільярдером.