Нинішня влада зробила неправильний крок, заговоривши про зміну мовного закону

Таку думку озвучив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, передає Знай.

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Якщо все пропало, то починай захищати російську мову!

Сумновідома заява Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про необхідність зміни мовного Закону, який не враховує інтереси «російськомовного населення» - це політико-виборчий крок, який я називаю «назад до Януковича».

Команда Януковича, особливо в часи консультування Манафортом, в період соціально-економічних провалів та втрати рейтингів завжди починала активно воювати з «націоналістами і бандерівцями» та захищати «російськомовну Україну».

Нині, вже команда Зеленського все переробила: економіку підняла, корупціонерів посадила, освітян ощасливила високими зарплатами, мир забезпечила… настав час захищати російську мову!

Отож, мусимо визнати, що у влади є така традиція: якщо все пропало, то починай захищати російську мову!

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".