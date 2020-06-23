Силовики повинні зацікавитися фактом передачі комунальних підприємств у руки скандальним "регіоналам"

Про це повідомив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів і поправок:

Тут уже другий день київська влада пояснює, що "Київгаз" - це приватна компанія і до аварії влада не причетна!

Так то воно так, та трішечки не так.

Контрольний пакет в цьому акціонерному товаристві належить Київській територіальній громаді, а не тільки кіпрським або іншим іноземним прокладкам, а її голова Віталій Кличко делегував на керівництво Андрія Вінграновського - чоловіка депутата від ОПЗЖ Льовочкіної. Так і сестри давнього соратника Кличка і правої руки Януковича Льовочкіна!

А Ви досі вважаєте, що Києвом керують патріоти-майданівці з партії Порошенка, яку Кличко очолював останні роки з партії Удар, яку він знову очолює?

П. С. Питання: ситуація з передачею владою комунальних підприємств Києва родичам олігархів або соратникам Януковича і К. зацікавить правоохоронні органи і ВР?

Нагадаємо, Микола Томенко різко поставив на місце фанів путінської Росії

Як повідомляла Politeka, Громадський рух Миколи Томенка "Рідна Країна" проходить у Київраду: результати опитування

Також Politeka писала, що Томенко розкрив головну небезпеку "обнулення" Путіна для України: "За сім днів..."