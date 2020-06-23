Силовики повинні зацікавитися фактом передачі комунальних підприємств у руки скандальним "регіоналам"
Про це повідомив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
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Так то воно так, та трішечки не так.
Контрольний пакет в цьому акціонерному товаристві належить Київській територіальній громаді, а не тільки кіпрським або іншим іноземним прокладкам, а її голова Віталій Кличко делегував на керівництво Андрія Вінграновського - чоловіка депутата від ОПЗЖ Льовочкіної. Так і сестри давнього соратника Кличка і правої руки Януковича Льовочкіна!
А Ви досі вважаєте, що Києвом керують патріоти-майданівці з партії Порошенка, яку Кличко очолював останні роки з партії Удар, яку він знову очолює?
П. С. Питання: ситуація з передачею владою комунальних підприємств Києва родичам олігархів або соратникам Януковича і К. зацікавить правоохоронні органи і ВР?
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