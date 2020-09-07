Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" на основі свідчень та оперативної інформації безпосередньо з місця подій ідентифікував терористів ДРГ 1-го полку ім Платова 2-го АК "ЛНР".

1) Горбатко Євген Євгенович

Командир ДРГ 1-го полку ім Платова.

Позивний: "Магадан", "Північ" Використовує псевдо "Нестеров Євген".

Дата народження: 09.09.1985 р.н.

Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського 16, кв. 34, або: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 23А/36.

Уродженець м. Магадан.

Телефон: +380993131262.

Сторінки в соцмережах : http://ok.ru/profile/569616354222

https://vk.com/id397901760

Його підлеглі:

2) Геннадій Герасімов

Дата народження: 18 червня 1990 р. н.

Місто народження: Ірміно (Теплогірськ) Луганської області.

Сторінки в соцмережах - https://vk.com/3geminus

3)Асенов Сергій Володимирович

Місто проживання : м. Стаханов

Сторінки в соцмережах : https://vk.com/id46064881

4) Мосін Олег Сергійович

Дата народження: 09.07. 1987 р.н.

Адреса: Луганська обл., м. Брянка, вул. Червонофлотська 9

Телефон: +380951254141

код ДРФО: 3196616297

Рідне місто: Стаханов

Освіта: сш № 10, Стаханов, 1994-2002 (б)

ХАІ (філія). Форма навчання: Заочне відділення.

Skype: arma2shuter.

Сторінки в соцмережах : https://vk.com/hetler

5) Куліш Андрій Юрійович

Дата народження: 04.06.1976 р.н.

Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, ул.Партизанская, 33, кв.71

Телефон: +79858081447

Місце народження: м. Сєвєродонецьк.

Код ДРФО: 2791417179

У 2010 році працював на шахті ім.Скачінского, в 2011 - на Луганській ГРЕС.

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id16075816;

6) Кривцун Іван Вікторович

Дата народження: 30.07.1984 р.н.

Адреса: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Олімпійська 7, кв. 1

Брав участь в захопленні будівлі СБУ в Луганську.

Код ДРФО: 3089206255.

Сторінки в соцмережах : https://vk.com/id254962449

7) Чісніков Станіслав Дмитрович

Дата народження: 11.03.1990 р.н.

Місце народження: м. Сєвєродонецьк

Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський 70. кв. 79

Код ДРФО: 3294205355

Сторінки в соцмережах - https://vk.com/id154118815

https://ok.ru/profile/574555694033

http://ok.ru/profile/519709005124

8) Андрій Миколайович Савченко

Дата народження: 27.11. 1989 р.н.

Рідне місто: м. Омськ, Росія

Моб. телефон: 8983114 75 27.

+79136026816

Військова частина: 52410 г.Чіта п.Песчанка (Піщанка) Росія, 2010-2011.Військова частина: 69647 г.Кяхта р. Бурятія Росія, в 2011 р

Сторінка в соцмережах : https://vk.com/id156838822

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", командир ДРГ Горбатко Євген Євгенович на псевдо "Магадан" є людиною наближеною до Борщеського Є. В. , ексзаступника П. Дрьомова з особливих доручень.

9) Борщевський Євген Володимирович, псевдо "Борщ"

Дата народження: 23.12.1984 р.н.

Код ДРФО: 3103804194

Уродженець м. Стаханов

Адреса: м. Стаханов,вул.Пушкіна,б.17 кв.1.

Ексзаступник ватажка терористів Дрьомова з особливих доручень (силовий блок).

До початку бойових дій в Луганській області займав посаду старшого інспектора відділення кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтСУ в Луганській області (виправна колонія №11 м.Брянка), капітан внутрішньої служби. У червні 2014 року вступив до лав НЗФ "Всевелике військо Донське" т.зв. "ЛНР". Безпосередньо приймав участь у збройному протистоянні ЗСУ в районі м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слов"яносербськ.

Крім Борщевського в поле зору аналітичного відділу ГІ "Права Справа" потрапляє Москаленко Євген Володимирович, колишній співробітник УСБУ по Луганській області.

Дата народження: 10.12.1978 р.н.

Місце народження: м.Первомайськ

Місце проживання: м.Первомайськ, Театральна, б.19, кв.33

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За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", ДРГ "Магадана" і Борщевський Є.В. причетні до ліквідації ватажка бойовиків Дрьомова П.

Списки терористів передані співробітникам правоохоронних органів України.

Крім того відповідні матеріали будуть передані в міжнародні судові інстанції.

Автор: Д. Снєгирьов