Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" на основі свідчень та оперативної інформації безпосередньо з місця подій ідентифікував терористів ДРГ 1-го полку ім Платова 2-го АК "ЛНР".
1) Горбатко Євген Євгенович
Командир ДРГ 1-го полку ім Платова.
Позивний: "Магадан", "Північ" Використовує псевдо "Нестеров Євген".
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Дата народження: 09.09.1985 р.н.
Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського 16, кв. 34, або: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 23А/36.
Уродженець м. Магадан.
Телефон: +380993131262.
Сторінки в соцмережах : http://ok.ru/profile/569616354222
Його підлеглі:
2) Геннадій Герасімов
Дата народження: 18 червня 1990 р. н.
Місто народження: Ірміно (Теплогірськ) Луганської області.
Сторінки в соцмережах - https://vk.com/3geminus
3)Асенов Сергій Володимирович
Місто проживання : м. Стаханов
Сторінки в соцмережах : https://vk.com/id46064881
4) Мосін Олег Сергійович
Дата народження: 09.07. 1987 р.н.
Адреса: Луганська обл., м. Брянка, вул. Червонофлотська 9
Телефон: +380951254141
код ДРФО: 3196616297
Рідне місто: Стаханов
Освіта: сш № 10, Стаханов, 1994-2002 (б)
ХАІ (філія). Форма навчання: Заочне відділення.
Skype: arma2shuter.
Сторінки в соцмережах : https://vk.com/hetler
5) Куліш Андрій Юрійович
Дата народження: 04.06.1976 р.н.
Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, ул.Партизанская, 33, кв.71
Телефон: +79858081447
Місце народження: м. Сєвєродонецьк.
Код ДРФО: 2791417179
У 2010 році працював на шахті ім.Скачінского, в 2011 - на Луганській ГРЕС.
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id16075816;
6) Кривцун Іван Вікторович
Дата народження: 30.07.1984 р.н.
Адреса: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Олімпійська 7, кв. 1
Брав участь в захопленні будівлі СБУ в Луганську.
Код ДРФО: 3089206255.
Сторінки в соцмережах : https://vk.com/id254962449
7) Чісніков Станіслав Дмитрович
Дата народження: 11.03.1990 р.н.
Місце народження: м. Сєвєродонецьк
Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський 70. кв. 79
Код ДРФО: 3294205355
Сторінки в соцмережах - https://vk.com/id154118815
https://ok.ru/profile/574555694033
http://ok.ru/profile/519709005124
8) Андрій Миколайович Савченко
Дата народження: 27.11. 1989 р.н.
Рідне місто: м. Омськ, Росія
Моб. телефон: 8983114 75 27.
+79136026816
Військова частина: 52410 г.Чіта п.Песчанка (Піщанка) Росія, 2010-2011.Військова частина: 69647 г.Кяхта р. Бурятія Росія, в 2011 р
Сторінка в соцмережах : https://vk.com/id156838822
За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", командир ДРГ Горбатко Євген Євгенович на псевдо "Магадан" є людиною наближеною до Борщеського Є. В. , ексзаступника П. Дрьомова з особливих доручень.
9) Борщевський Євген Володимирович, псевдо "Борщ"
Дата народження: 23.12.1984 р.н.
Код ДРФО: 3103804194
Уродженець м. Стаханов
Адреса: м. Стаханов,вул.Пушкіна,б.17 кв.1.
Ексзаступник ватажка терористів Дрьомова з особливих доручень (силовий блок).
До початку бойових дій в Луганській області займав посаду старшого інспектора відділення кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтСУ в Луганській області (виправна колонія №11 м.Брянка), капітан внутрішньої служби. У червні 2014 року вступив до лав НЗФ "Всевелике військо Донське" т.зв. "ЛНР". Безпосередньо приймав участь у збройному протистоянні ЗСУ в районі м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слов"яносербськ.
Крім Борщевського в поле зору аналітичного відділу ГІ "Права Справа" потрапляє Москаленко Євген Володимирович, колишній співробітник УСБУ по Луганській області.
Дата народження: 10.12.1978 р.н.
Місце народження: м.Первомайськ
Місце проживання: м.Первомайськ, Театральна, б.19, кв.33
Сторінка у соціальних мережах: https://ok.ru/profile/515559125955
За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", ДРГ "Магадана" і Борщевський Є.В. причетні до ліквідації ватажка бойовиків Дрьомова П.
Списки терористів передані співробітникам правоохоронних органів України.
Крім того відповідні матеріали будуть передані в міжнародні судові інстанції.
Автор: Д. Снєгирьов