19 жовтня 2020 року детективи НАБУ спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні за процесуального керівництва САП викрили корупційну схему з розкрадання майже на 14 млн грн, виділених на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру через затоплення шахт на Луганщині.

Варто зауважити, що питання щодо будівництва водовідливного комплексу для захисту шахт "Золоте", "Карбоніт" і "Горська" ДП "Первомайськвугілля". було розглянуто ще у лютому 2018 року на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Тоді виступаючи на засіданні комісії тодішній заступник голови ЛОВЦА полковник СБУ Юрій Клименко зауважив, що для успішного вирішення проблеми необхідно було реалізувати проект будівництва водовідливного комплексу вартістю 120 мільйонів гривень.

Проект водовідливу почався з того, що був проведений грунтовний науковий аналіз великою групою фахівців, які були залучені до робочої групи Інститутом цивільного захисту ДНСН України. Лише після цього Луганська обласна державна адміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України по допомогу. В свою чергу, після ретельної експертизи, зробленої великою групою фахівців "Укрдержбудекспертизи", Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду.

Зауважу, що в кінці 2017 року з резервного фонду державного бюджету за цим напрямком було профінансовано 86 млн. гривень, проте було освоєно лише 9,95 млн. гривень через начебто тривалий термін виготовлення обладнання. Фактично, всі кошти підприємством майже в повному обсязі залишилися не освоєними. Утім, незважаючи на це, вже у лютому 2018 року піднімається питання щодо виділення з резервного фонду не 86 млн. гривень, а значно більшої суми – 120 млн. гривень. Уряд в свою чергу приймає рішення про виділення 131 млн. гривень.

З лютого 2018 року я неодноразово звертався до правоохоронних органів і спеціальних служб із заявами щодо перевірки фінансової документації про збільшення вартості проекту будівництва на суму у 50 млн гривень.

Варто зауважити, що гроші виводилися через зареєстроване в Донецькій області ТОВ "Альянс Житлобудінвест". Власником і фактичним керівником ТОВ "Експериментально-механічний Курахівський завод" є мешканець окупованого Донецька Володимир Іванцов, а ТОВ "Альянс Житлобудінвест" належить його краянину Сергію Афоніну.

Тільки після неодноразових звернень до правоохоронних органів і розголосу у ЗМІ, за підозрою у привласненні коштів адміністрацією заводу і ДП "Первомайськвугілля" було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На мою думку, організація корупційних схем була можлива лише за умов "силового" прикриття з боку корумпованих співробітників правоохоронних органів і спеціальних служб.

Показово,що після моїх звернень в СБУ і ГПУ з Луганської обласної військово-цивільної адміністрації звільняється п'ятирічний заступник всіх керівників Клименко. З 2014 року Юрій Клименко був заступником голови Луганської ОВЦА з питань громадського порядку та безпеки. З 1996 р. по 2015 р. Клименко працював у органах Служби безпеки України, зокрема обіймав посаду голови управління СБУ в Луганській області.

У квітні 2018 року після мого виступу на телеканалі ZIK у програмі із Остапом Дроздовим було ухвалене кадрове рішення: експрезидент Петро Порошенко звільнив із посади начальника Управління СБУ Луганської області Олега Козловського. Указ президента №106 / 2018 датований 23 квітня. З березня 2015 по квітень 2018 року Козловський – начальник Управління СБУ в Луганській області. З вересня 2018-го очолює Департамент оперативної підтримки Національної поліції при Міністерстві внутрішніх справ України.

27 березня 2020 року я, Снєгирьов Д.В., звертаюся до Президента України, керівництва правоохоронних органів та прокуратури дати жорстку і чітку реакцію щодо можливої реалізації проекту "Заходи щодо захисту від затоплення шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" вартістю 1,48 млн. гривень. Крім того, у Верховній Раді має бути створена тимчасова слідча комісія щодо розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів для реалізації програм відновленя інфраструктрурних об'єктів на території Луганської і Донецької областей за період з 2014 по 2020 рр.

У заяві піднімалося питання: чи вдасться у 2020 році, вже за нових облич у владі, заблокувати стару корупційну схему?

21 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього виконуючого обов’язки керівника ДП "Первомайськвугілля" Артура Мірумяна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 630 тис. 600 грн. Строк тримання під вартою – 60 днів із моменту затримання.

Варто зауважити, що прокурор САП Олександр Снєгирьов просив суд взяти під варту Мірумяна з альтернативою застави в 2 млн грн. Він зауважив, що існує ризик переховування підозрюваного від слідства, оскільки він має майно в окупованому Росією Донецьку, виїжджав в анексований Крим, а в 2019 році проігнорував виклик детектива на допит і поїхав до Туреччини на роботу за контрактом.

Три роки знадобилося співробітникам правоохоронних органів і НАБУ для викриття злочинної схеми на Луганщині.

Це далеко не перший випадок, коли після оприлюднення матеріалів аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо корупційних схем правоохоронні органи змушені реагувати у вигляді оголошень про підозру.

Нагадаю, 29 листопада 2017 року я, Дмитро Снєгирьов, звернувся до міністра МВС України Арсена Авакова та голови СБУ Грицака із заявою щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області.

11 червня 2019 року я звернувся до в.о. голови СБУ Баканова із заявою щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області.

11 жовтня 2019 року я написав звернення до президента України Зеленського, прем'єр-міністра Гончарука та міністра МВС Арсена Авакова із заявою щодо блокування розслідування справ щодо корупційних схем луганських чиновників з боку керівництва Нацполіції.

І тільки 21 квітня 2020 пресслужба прокуратури Луганської області оприлюднила інформацію про викритя злочинної схеми колишнього керівника військово-цивільної адміністрації населеного пункту Луганської області.

Справедливість є. За неї варто боротися!