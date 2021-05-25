Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, що з 1 липня нас очікують нові тарифи на електроенергію, і пояснила, кого торкнеться істотне підвищення цін на світло

«На українців чекає критичне підвищення комунальних тарифів. Слідом за стрибкоподібним підвищенням ціни на газ для населення і комунальної сфери українців очікує двократне зростання тарифів на електроенергію. Принаймні, такий висновок можна зробити з останньої заяви заступника міністра енергетики», - каже Котенкова.

Журналістка повідомила, що датою впровадження нових умов називають 1 липня, оскільки до 30 червня діють встановлені Кабміном спецобов’язки про постачання населенню електроенергії по 1,68 гривень за 1 кВт/год. Вона зазначила, що імовірно вартість струму збільшиться з 1,68 до 2,5-3 грн за кВт/год, залежно від обсягів споживання.

«Підвищення торкнеться не всіх. Ймовірно, що зростання цін торкнеться тільки тих, хто використовує від 300 кВт/год струму в місяць: за кожен наступний кВт/год їм доведеться платити за новою ціною. З іншого боку, зараз розглядають можливість повернути пільгові тарифи для тих, хто витрачає до 100 кВт/год на місяць», - зазначила Котенкова.

Вона розповіла, що тариф на електроенергію складається з вартості самого струму, тарифу на передачу мережами «Укренерго», тарифу на розподіл низьковольтними мережами, тарифу на поставку і податки.

«Кінцева вартість електроенергії для побутових споживачів, як нам пояснюють, повинна становити від 2,6 грн в Києві до 4 грн за кВт/год в Івано-Франківській і Луганській областях. Це обумовлено ринковими розцінками на ресурс, цінами на розподіл і постачання», - пояснила Котенкова.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що скоро платіжок за комуналку стане ще більше.

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