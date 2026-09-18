У Чернівцях під час перевірки ліцею №9 виявили, що вартість шкільних сніданків не покриває витрат на збалансоване харчування дітей. Чернівецькій міській раді рекомендували переглянути розцінки.

Ціни в Чернівцях останнім часом помітно змінилися, а тепер у фокусі перевіряльників опинилася вартість шкільних сніданків. У Чернівецькому ліцеї №9 з'ясувалося, що розцінки на харчування учнів не відповідають витратам, необхідним для організації збалансованого раціону.

Чернівецькій міській раді рекомендували невідкладно винести на розгляд виконавчого комітету питання про перегляд вартості послуг з організації харчування. Про результати перевірки повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр озвучила конкретні цифри. Нині вартість сніданку в ліцеї №9 становить: 58,97 гривні — для учнів 1–4 класів, 62,02 гривні — для 5–9 класів і 66,57 гривні — для 10–11 класів.

Після калькуляції витрат на обслуговування харчування (без вартості продуктів) виявилося, що одна порція на учня мала б коштувати 88,78 гривні для 1–4 класів (50 грн продукти + 38,78 грн обслуговування) і 98,78 гривні для 5–11 класів (60 грн + 38,78 грн). Тобто реальна вартість страв занижена майже на 20 гривень.

«Цьогоріч держава виділила кошти на харчування усіх учнів 1–11 класів. Це можливість для дітей їсти збалансовану, корисну, смачну їжу в закладах освіти. Наше спільне з громадами завдання — організувати цей процес якісно і швидко реагувати на порушення та виправляти їх, адже йдеться про здоров'я наших дітей», — зазначила Оксана Сакрієр.

Чому занижена вартість — це проблема

Якщо ціна порції нижча за фактичні витрати, заклад або економить на продуктах, або покриває різницю з інших джерел. У підсумку діти можуть недоотримувати калорії та поживні речовини, передбачені нормами для збалансованого шкільного харчування.

Що буде далі

Моніторингові перевірки організації харчування учнів наразі тривають і в інших закладах освіти області. Після їх завершення міська рада має переглянути розцінки, щоб вартість сніданків покривала реальну собівартість повноцінного харчування.

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