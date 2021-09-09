Голова політичної партії “Рідна країна” Микола Томенко в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, чи потрібен в Україні закон про олігархів.

Микола Томенко зазначив, що закон про олігархів в Україні не працює.

“Цей закон — це публіцистика. Він не працює. Я вам кажу, що закон буде направлений на те, щоб просто змусити олігархів поділитись медіаресурсом. Тобто, він не ламає олігархію, він тільки знаходить політико-правовий чи який шлях, як забрати частину каналів у олігархів. Тобто, він не вирішує питання. Але все одно, як і в історії з депутатською недоторканістю — пообіцяли, її треба скасовувати. Навіть в урізаній формі. Так само і з олігархами. Їх треба обмежувати — обмежуйте. Хай хоч поганенький закон, але хоч почати цю боротьбу”, - сказав Томенко.

За його словами, не може бути в однієї людини 10 каналів, і ніде у світі такого немає, оскільки це утискає свободу слова.

“Це осінь буде цієї боротьби за так званий закон про олігархів. І ця боротьба буде визначати подальший тренд”, - додав політик.

Як повідомляла Politeka , Томенко заявив, що у нас олігархи, коли домовляються щось робити, вони в основному десь на яхтах збираються .