Голова політичної партії “Рідна країна” Микола Томенко в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, чи потрібен в Україні закон про олігархів.
Микола Томенко зазначив, що закон про олігархів в Україні не працює.
“Цей закон — це публіцистика. Він не працює. Я вам кажу, що закон буде направлений на те, щоб просто змусити олігархів поділитись медіаресурсом. Тобто, він не ламає олігархію, він тільки знаходить політико-правовий чи який шлях, як забрати частину каналів у олігархів. Тобто, він не вирішує питання. Але все одно, як і в історії з депутатською недоторканістю — пообіцяли, її треба скасовувати. Навіть в урізаній формі. Так само і з олігархами. Їх треба обмежувати — обмежуйте. Хай хоч поганенький закон, але хоч почати цю боротьбу”, - сказав Томенко.
За його словами, не може бути в однієї людини 10 каналів, і ніде у світі такого немає, оскільки це утискає свободу слова.
“Це осінь буде цієї боротьби за так званий закон про олігархів. І ця боротьба буде визначати подальший тренд”, - додав політик.
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Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що у нас олігархи, коли домовляються щось робити, вони в основному десь на яхтах збираються.
Також Politeka повідомляла, що Вовк зазначив, що у нас кожна влада знаходиться на розтяжці між двома центрами впливу.