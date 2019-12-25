Державний ПриватБанк звинуватили у неправомірних діях по відношенню до клієнтів

Про своє враження про сервіс Приватбанку на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вони оформили в банку кредитну картку і справно вносили обов'язковий платіж. Але в один момент ПриватБанк підніс їм "сюрприз" і списав всі доступні кошти з рахунку.

"ПриватБанк до Нового Року підніс «сюрприз». Оформляли кредитку, коли зламалося авто. Природно, витратили на ремонт. Щомісяця справно вносили обов'язкові платежі (трохи більше, ніж потрібно). І ось «приємна» несподіванка — погасіть всю суму. На неї тепер нараховується божевільний відсоток, про який при оформленні картки не було й мови, і погрожують пенею. При тому, що платіж за грудень ми вже внесли (ще 10-ого). Спроби перенести заборгованість за кредиткою на окремий договір не увінчалися успіхом. Банку вигідно не отримати свої кошти назад, а викрасти у людей більшу суму, ніж у них взяли. Як по мені — це крадіжка грошей у жителів нашої країни", - розповідає вона нюанси неприємної ситуації.

Клієнтка також заявила, що ПриватБанк проводить "мошеннеческіе операції з кредитними засобами, вганяючи людей у фінансову яму".

"Адже умови змінено, договір не надано і взагалі не підписувався — беріть карту, у нас все чесно. А потім оп — а умови ми змінили, ліміт обнулили — терміново погасите всю суму чи буде пеня, шртаффы і колектори. Огидний банк, який проводить шахрайські операції з кредитними грошима, вганяючи людей у фінансову яму. Не рекомендую кредит в Приватбанку — це компанія, яка не дотримується жодних умов кредитування, самовільно і без приводу змінює умови договору", - підсумувала вона в своєму негативному відкликання.

"Дозвольте, будь ласка, нам докладно розглянути Ваш випадок і розібратися в ситуації. Для цього ми запросили в особистому повідомленні Ваш контактний номер", - відреагував на скаргу представник державного банку.

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