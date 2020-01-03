Незважаючи на те, що гривня стала світовим рекордсменом, бюджет України сильно постраждав через гойдалки з курсом долара

Про це повідомляє УНІАН.

Світові аналітики стверджують, що за 2019 рік гривня зміцнилася по відношенню до долара на 16,5%, встановивши світовий рекорд.

долар, гривня, курс валют

Але це сильно вдарило по державному бюджету, оскільки країна почала втрачати дохід від експорту.

Популярні новини зараз

Апетитна дочка Ігоря Крутого похвалилася ідеальним тілом в екстра-міні: "все аж випирає"

Кароль вразила красою в глибокому розрізі, Дан Балан не встояв: пікантне відео

Волочкова не втримала груди в крихітному бікіні, з'явилося скандальне фото: "Дивитися страшно"

Усик виявився коханцем Кравець із "Квартала 95", Кошовий не стримався: скандальне відео
Показати ще

Ще 30 грудня 2019 року курс долара становив 23,8 грн/$, що створило різницю в $1,6 млрд між очікуваним рівнем доходів бюджету і реальними зборами. 

Виступаючи в Парламенті глава Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що недостача "повністю під контролем" і не призведе до скорочення державних витрат. Однак, за інформацією західних аналітиків, існують сумніви, що цього вдасться уникнути.

"...У Києва "немає вибору" через його фіскальні зобов'язання перед МВФ. На його думку, в 2019 році доходи країни в результаті скоротяться на 0,7% від ВВП, що змусить уряд відкласти фінансування деяких інфраструктурних проектів в 2020 році задля зменшення тиску на бюджет. Мінфін України не відповів виданню на запит про коментарі", – йдеться у публікації.

Зміцнення гривні стало можливим завдяки потокам грошей, які офіційний Київ отримав від продажу під великі відсотки іноземцям боргових облігацій.

"Союзники президента Володимира Зеленського звинувачують НБУ у збереженні високого рівня процентної ставки і невтручання з метою стримати гривню. Вартість кредитів в Україні протягом останніх місяців була знижена. Але НБУ пояснює, що занадто швидке скорочення процентної ставки спричинить за собою нестійку економічну експансію. Відомство також зберігає гнучку валютну політику", – підсумували журналісти у своїй статті.

долар, гривня, курс валют

Раніше ми повідомляли про те, що після Нового року курс долара в Україні може піднятися до позначки в 27 грн/$. За словами експерта Сергія Головньова, курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання.

Інші ж експерти стверджують, що гривня продовжить зміцнюватися, а долар, відповідно, впаде до позначки в 20 гривень.

Нагадаємо, долар різко зміниться в ціні, розкриті плани НБУ.

А ще Politeka писала, що НБУ різко змінив курс валют, долар і євро рекордно обвалилися.

Також Politeka повідомляла, що долар пробив нове дно, тріумф гривні триває.