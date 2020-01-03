Незважаючи на те, що гривня стала світовим рекордсменом, бюджет України сильно постраждав через гойдалки з курсом долара

Про це повідомляє УНІАН.

Світові аналітики стверджують, що за 2019 рік гривня зміцнилася по відношенню до долара на 16,5%, встановивши світовий рекорд.

Але це сильно вдарило по державному бюджету, оскільки країна почала втрачати дохід від експорту.

Ще 30 грудня 2019 року курс долара становив 23,8 грн/$, що створило різницю в $1,6 млрд між очікуваним рівнем доходів бюджету і реальними зборами.

Виступаючи в Парламенті глава Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що недостача "повністю під контролем" і не призведе до скорочення державних витрат. Однак, за інформацією західних аналітиків, існують сумніви, що цього вдасться уникнути.

"...У Києва "немає вибору" через його фіскальні зобов'язання перед МВФ. На його думку, в 2019 році доходи країни в результаті скоротяться на 0,7% від ВВП, що змусить уряд відкласти фінансування деяких інфраструктурних проектів в 2020 році задля зменшення тиску на бюджет. Мінфін України не відповів виданню на запит про коментарі", – йдеться у публікації.

Зміцнення гривні стало можливим завдяки потокам грошей, які офіційний Київ отримав від продажу під великі відсотки іноземцям боргових облігацій.

"Союзники президента Володимира Зеленського звинувачують НБУ у збереженні високого рівня процентної ставки і невтручання з метою стримати гривню. Вартість кредитів в Україні протягом останніх місяців була знижена. Але НБУ пояснює, що занадто швидке скорочення процентної ставки спричинить за собою нестійку економічну експансію. Відомство також зберігає гнучку валютну політику", – підсумували журналісти у своїй статті.

Раніше ми повідомляли про те, що після Нового року курс долара в Україні може піднятися до позначки в 27 грн/$. За словами експерта Сергія Головньова, курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання.

Інші ж експерти стверджують, що гривня продовжить зміцнюватися, а долар, відповідно, впаде до позначки в 20 гривень.

Нагадаємо, долар різко зміниться в ціні, розкриті плани НБУ.

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