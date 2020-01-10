Новий податок може бути введений для зручності і зниження навантаження на фонд оплати праці

Про це в ефірі української радіостанції розповів нардеп і керівник профільного комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Обозреватель.

За його словами, у "Слуги народу" виступають за об'єднання податку на доходи фізичних осіб, єдиного соцвнеску (ЄСВ) і військового збору.

При цьому мінімальна ставка нового податку, як розповідає соратник президента Володимира Зеленського, може скласти 15%.

"Незважаючи на те, що я обережно ставлюся до зменшення тиску на фонд оплати праці, це питання назріло, і ми готові його розглянути, запропонувавши відповідні зміни в Податковий кодекс. В тому числі, мені здається, що пора об'єднати ЄСВ, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір", – пояснив Гетманцев нюанси нового податку.

Соратник президента стверджує, що український бізнес позитивно ставиться до подібної ініціативи, а об'єднання податків дозволить зменшити навантаження на фонд оплати праці.

"Я не готовий говорити про якісь остаточні суми, але ми говоримо про те, що мінімальна ставка податку на доходи фізичних осіб –єдиного цього податку – повинна складати 15%. Зараз 18%, це єдина ставка. Ми говоримо про те, що може бути помірна прогресія, і з великих доходів буде сплачувати більше податків. Відповідно, загальний рівень податкового навантаження повинен бути зменшений", – підкреслив нардеп від "Слуги народу".

Підсумовуючи, Данило Гетманцев додав, що оскільки ставка об'єднаного податку буде знижена, можна говорити про те, що військовий збір незабаром буде зовсім скасований в Україні.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні до 2020 року можуть злетіти вгору податки. Все залежить від Верховної Ради, оскільки вона повинна затвердити закон про підвищення розміру прожиткового мінімуму.

За умови, що Рада підтримає цей документ, прожитковий мінімум підніметься до 2123 гривень, а "мінімалка" - до 4723 гривень на місяць.

ФОП на I групі спрощеної системи доведеться платити з гаманця за 1249,26 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

Що стосується ФОП II групи, то вони будуть платити за 1983,66 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 944,6 грн єдиного податку).

Для ФОП III групи ситуація зовсім інша: розмір єдиного податку буде залежати від розміру отриманого доходу і системи, яку для себе в майбутньому обере платник податків. Тобто, законодавство передбачає 3% від доходу за місяць для ФОП, які сплачують податок на ПДВ, і 5% від загального доходу для тих, які не платять ПДВ в казну держави.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.

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