ПриватБанк продовжує вішати на своїх клієнтів незрозумілі борги і намагатися стягувати з них гроші через суд

Про новий кричущий інцидент розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

За його словами, історія почалася ще в 2013 році, коли він закінчив навчання у професійному ліцеї.

"Далі настав час влаштовуватися на роботу і так сталося, що на роботі кажуть, що потрібна карта тільки Привату, бо зарплатний проект і т. д. Ну ладно, йду в банк відкривати карту для з/п, а в банку мені кажуть: а ми вам карту не дамо тому, що у вас борг за кредиткою, що близько 7000 грн. Я в шоці, поняття не маю про що вони говорять, кажу платити я нічого не буду, звідки такі суми взагалі?!Зарплату в перший місяць отримав ще діючу стипендіальну, але тільки прийшла з/п, Приват відразу половину поцупив нібито на погашення кредиту. З керівництвом вдалося домовитися щоб отримувати з/п на картку іншого банку, і так я жив до недавнього часу", - розповідає клієнт.

Через деякий час йому приходить лист від виконавчої служби про те, що ПриватБанк буде забирати у нього щомісяця по 20% зарплати.

"З'ясувалося що Приват подав на суд, не сповістивши при цьому мене. Навіть більше — на суд мене не запросили, хоча у рішенні зазначено, що повідомили, але не суть. І сума в постанові вже 15000 грн. І це все «державний» банк провертає за спиною клієнта. При чому головне — за весь цей час мені не надходило жодного дзвінка з банку що у мене є заборгованість. Після цього випадку я просто ненавиджу цей недобанк і зневажаю їх за такі брудні справи! Ви обманюєте людей, вішаєте на них борги, не гидуєте розповсюдженням персональних даних Ваших клієнтів. Одне шкода — що не сповістили мене про судове засідання! Хрін би Ви що виграли там!", - емоційно підсумував незадоволений клієнт.

"Дозвольте нам розібратися в ситуації і детально розглянути Ваш випадок. Для уточнення Ваших контактних даних ми звернулися до Вас в особистих повідомленнях", - лаконічно відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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