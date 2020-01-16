ПриватБанк продолжает вешать на своих клиентов непонятные долги и пытаться взыскивать с них деньги через суд

О новом вопиющем инциденте рассказал недовольный клиент на портале Минфин.

По его словам, история еще началась в 2013 году, когда он окончил учебу в профессиональном лицее.

"Дальше пришло время устраиваться на работу и так случилось, что на работе говорят, что нужна карта только Привата, ибо зарплатный проект и т.д. Ну ладно, иду в банк открывать карту для з/п, а в банке мне говорят: а мы вам карту не дадим потому, что у вас долг по кредитке, что-то около 7000 грн. Я в шоке, понятия не имею о чем они говорят, говорю платить я ничего не буду, откуда такие суммы вообще?! Зарплату в первый месяц получил на еще действующую стипендиальную, но только пришла з/п, Приват сразу половину умыкнул якобы на погашение кредита. С руководством удалось договориться чтобы получать з/п на карту другого банка и так я жил до недавнего времени", - рассказывает клиент.

Через время ему приходит письмо от исполнительной службы о том, что ПриватБанк будет забирать у него ежемесячно по 20% зарплаты.

"Выяснилось что Приват подал на суд, не оповестив при этом меня. Даже больше — на суд меня не пригласили, хотя в решении указано что уведомили, но не суть. И сумма в постановлении уже 15000 грн. И это все «государственный» банк проворачивает за спиной клиента. При чем главное — за все это время мне не поступало ни единого звонка из банка что у меня есть задолженность. После этого случая я просто ненавижу этот недобанк и презираю их за такие грязные дела! Вы обманываете людей, вешаете на них долги, не брезгуете распространением персональных данных Ваших клиентов.

Одно жаль — что не оповестили меня про судебное заседание! Хрен бы Вы что то выиграли там!", - эмоционально подытожил недовольный клиент.

"Позвольте нам разобраться в ситуации и подробно рассмотреть Ваш случай. Для уточнения Ваших контактных данных мы обратились к Вам в личных сообщениях", - лаконично отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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