Санкції можуть бути дуже суворими

Держава намагається вирішити проблему несплати аліментів санкціями, але виходить не завжди, пише “Сегодня”

В українських судах розглядаються десятки тисяч справ про несплату аліментів. За 2019 рік було стягнуто 6,5 млрд грн для 461,5 тис. дітей, але проблема все ще стоїть гостро.

В 2018 році запрацював закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Документ передбачає для боржників серйозні санкції: від заборони на виїзд за кордон, до заборони водіння авто. Також таких громадян можуть направити на примусові соцработы.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що система працює в цілому добре. Тим не менш, в базі даних прикордонників близько 120 тис. чоловік, яким виїзд з України обмежений через несплату аліментів.

Як показала практика, невыпуск за кордон - найбільш дієва міра. Адже це обмеження стосується навіть тих батьків, хто збирався їхати на заробітки. Довелося платити.

Ефективно працюють і фінансові санкції. Штрафи за несплату можуть складати від 10 до 50% заборгованості. Були випадки, коли під арешт за борги на сотні тисяч гривень потрапляли яхти і нерухомість недбайливих батьків.

Але проблем теж багато. Так, держвиконавці часто не квапляться виконувати свою роботу і стягувачі зобов'язані оббивати пороги служби.

Також велика проблема - нелегальне працевлаштування батьків, які офіційно отримують мінімалку, а на практиці - набагато більше.

Погано врегульоване питання про стягнення аліментів з доходів за кордоном. Всі ці проблеми вимагають законодавчих рішень.

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Як повідомляла Politeka, у Києві знайшли цікавий спосіб стягувати борги неплатників аліментів.

Ще ми писали, що полювання на аліментників почалася — українців заставыт платити сотні тисяч.



