Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов назвав п'ять головних мінусів ініціативи про введення електронних акцизних марок

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці у Фейсбук депутат прокоментував відповідну ініціативу, над якою працює міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет. За словами Холодова, запропоновані міністром заходи не вирішать проблему тіньового ринку підакцизних товарів в Україні. Депутат пояснив свою точку зору, підкріпивши її п'ятьма ключовими аргументами.

Він зазначив, що на сьогоднішній день всі акцизні марки також мають свій код, і коли їх підробляють, цей код дублюється на всіх підроблених марках. Холодов зазначив, що таку ж схему можна буде провернути і з електронними марками.

Нардеп зазначив, що для деактивації марки потрібно передати відповідну інформацію в податкову, однак зараз в Україні відсутній необхідний механізм, а значить для нормальної роботи системи електронних марок його потрібно створити.

«Але тут також є проблема, оскільки, згідно з сьогоднішнім підходом до звітів з РРО, вони можуть передаватися з затримкою на три доби. І що ж робити в той момент, коли кілька РРО надішлють одну і ту ж акцизну марку з різних куточків країни?», - написав Холодов.

Він зазначив, що для роботи такої системи держава повинна «зобов'язати торговців в принципі сканувати коди з акцизних марок». При цьому Холодів зазначив, що на практиці це можна реалізувати лише шляхом доопрацювання софта.

«Що стосується можливості перевірки акцизної марки за кодом представниками фіскальних служб, як ми всі розуміємо, тут окреме питання і воно лежить у площині боротьби з корупцією», - зазначив нардеп.

Крім того, він розкрив найголовнішу проблему ініціативи.

«Суть у тому, що торговці контрафактом або ті, хто віддає перевагу працювати в тіні, не пробивають такий товар в принципі, так що інформація про його реалізацію не потрапляє в фіскальні органи. Незалежно від того, чи будуть вони сканувати коди акцизних марок, інформація про такі марки не дійде до компетентного органу. Висновок такий: вирішити вищезазначені проблеми просто і швидко не вийде», - підсумував депутат.

Нагадаємо, нардеп Холодов розкрив українцям правду про тютюновий ринок.

Як повідомляла Politeka, Андрій Холодов різко висловився про «тютюнові ігри» і Милованова.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов подає в суд на журналістів "Радіо Свобода".