Державний ПриватБанк звинуватили в крадіжці грошей у підприємців

Відповідний негативний відгук був опублікований незадоволеним клієнтом на порталі Мінфін.

За його словами, проблему виявили в той момент, коли компанія перевіряла щомісячний баланс.

"Виявили що недостатньо на рахунку грошей за відправлені товари!.. Гроші на рахунок мерчанта надходили, але на карту не перераховувалися! Почали розбиратися зі службою підтримки банку - відповідь «Ми тут не при чому, розбирайтеся з системою liqpay в чаті!». Уявіть собі, навіть не дали номер телефону, мовляв, спілкування тільки в чаті! Так що власне сталося? Покупці на сайті робили покупку і оплачували відразу через Приват24. Банк повідомляв нам, що платіж отриманий, і ми відправляли покупцеві товар! Але система liqpay, невідомо з яких причин, перевела мерчанта в тестовий режим... При чому про переведення в тестовий режим нас ніхто і не повідомив! На питання «Де наші гроші?!» - відповідь «Вони повернулися покупцям!».

Ми почали обдзвонювати покупців і всі в один голос стверджували, що з їх рахунків гроші списані! Ми про це повідомили в чат liqpay, а вони нам – дайте докази, що гроші списані! Це ми мовляв повинні проводити розслідування", - обурюється клієнт діями банку.

Він також зазначив, що його компанія повністю виконала свої зобов'язання, а через дії системи і банку гроші просто "зависли".

"Ми свої зобов'язання перед покупцем виконали і товар відправили. Потім банк собі вирішив, що продавцю гроші не потрібні і відправив їх назад покупцеві! Тепер нехай банк спробує їх стягнути з покупця! У будь-якому випадку банк з liqpay накосячили, а страждають підприємці! Ми чудово розуміємо, що гроші є і нікуди не ділися, просто зараз вони у когось іншого! Шановні колеги! Якщо у когось були схожі проблеми з цими шахраями – відгукніться!!! Ми поки що плануємо провести ряд заходів в ЗМІ з залученням телебачення. Країна повинна знати своїх «героїв в обличчя». Судячи по відгукам ми розуміємо, що ми не перші і, на жаль, не останні! Тим більше, що виходячи з відгуків, гроші крадуть не тільки в магазинах! Також будемо звертатися в правоохоронні органи!", - резюмував клієнт в негативному відкликання.

"Дозвольте нам розібратися в ситуації більш детально. Ми звернулися до Вас в особисті повідомлення, щоб уточнити Ваші контактні дані", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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