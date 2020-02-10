Государственный ПриватБанк обвинили в воровстве денег у предпринимателей

Соответствующий негативный отзыв был опубликован недовольным клиентом на портале Минфин.

По его словам, проблему выявили в тот момент, когда компания проверяла ежемесячный баланс. Но банк отбрасывает обвинения и хочет, чтобы их вину доказали.

"Обнаружили что недостаточно на счету денег за отправленные товары!.. Деньги на счет мерчанта поступали, но на карту не перечислялись! Начали разбираться с службой поддержки банка - ответ «Мы тут не при чем, разбирайтесь с системой liqpay в чате!». Представьте себе, даже не дали номер телефона, мол, общение только в чате! Так что собственно произошло? Покупатели на сайте делали покупку и оплачивали сразу через Приват24. Банк нам сообщал, что платеж получен, и мы отправляли покупателю товар! Но система liqpay, неизвестно по каким причинам, перевела мерчанта в тестовый режим... При чем о переведении в тестовый режим нас никто и не уведомил! На вопрос «Где наши деньги?!» - ответ «Они вернулись покупателям!».

Мы начали обзванивать покупателей и все в один голос утверждали, что с их счетов деньги списаны! Мы об этом сообщили в чат liqpay, а они нам – дайте доказательства, что деньги списаны! Это мы мол должны проводить расследования", - возмущается клиент действиями банка.

Он также отметил, что его компания полностью выполнила свои обязательства, а из-за действий системы и банка деньги попросту "зависли".

"Мы свои обязательства перед покупателем выполнили и товар отправили. Потом банк себе решил, что продавцу деньги не нужны и отправил их назад покупателю! Теперь пусть банк попробует их взыскать с покупателя! В любом случае банк с liqpay накосячили, а страдают предприниматели! Мы прекрасно понимаем, что деньги есть и никуда не делись, просто сейчас они у кого то другого! Уважаемые коллеги! Если у кого были похожие проблемы с этими мошенниками – отзовитесь!!! Мы пока планируем произвести ряд мероприятий в СМИ с привлечением телевидения. Страна должна знать своих «героев в лицо». Судя по отзывам мы понимаем, что мы не первые и к сожалению не последние! Тем более, что исходя из отзывов, деньги воруют не только в магазинах! Также будем обращаться в правоохранительные органы!", - резюмировал клиент в негативном отзыве.

"Позвольте нам разобраться в ситуации более детально. Мы обратились к Вам в личные сообщения, чтобы уточнить Ваши контактные данные", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

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