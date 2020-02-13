Нові штрафи чекають українських водіїв у 2020 році

Суми штрафів помітно підскочать.

Перелік нових штрафів за порушення ПДР для водіїв в 2020 році:

-за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 гривень /зараз 510 гривень;

-за залишення місця ДТП - 3400 гривень /зараз 255 гривень, передбачається можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців;

-за водіння особою, яка не має на це права - 10200 гривень /зараз 510 гривень;

-за недотримання правил зупинки і стоянки автомобілів на місці для електрокарів або створення перешкод водіїв таких авто - від 340 до 510 гривень;

-за автомобіль з порушенням митних правил штраф - від 85 до 170 000 гривень;

-за перевезення дітей без автокрісел - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн) у разі першого порушення і 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) за повторне порушення протягом року.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях.

Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті українського парламенту і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Також законопроект передбачає спрощену процедуру фіксації доказів порушення правил паркування. Тепер для цього достатньо фотофіксації.

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