Стало відомо, які надбавки до пенсій можуть отримати українці, якщо реформа відбудеться, і накопичувальні пенсії стануть обов'язковими

Все буде залежати від суми зарплати і внеску, пише "Країна".

Згідно проектом Закону «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 2683), який знаходиться на розгляді профільного парламентського комітету, всі працюючі українці будуть зобов'язані перераховувати для майбутніх пенсій не менше 1% від зарплати.

Відраховувати можна і більше, але це вже за бажанням. Таким чином, з мінімальної зарплати у 4,7 тис. гривень потрібно буде щомісяця платити 47 гривень, а з середньою (близько 12,3 тис. гривень) - 123 гривні.

Крім того, роботодавцям доведеться платити ще по 2% від зарплати кожного співробітника, а якщо людина прийме рішення відраховувати на пенсії більше 1%, то зростуть й платежі з роботодавців - до 5%.

Розмір майбутньої накопичувальної пенсії буде залежати від кількох чинників, зокрема, суми внесків, строків накопичення і т. д.

Так, якщо платити внесок із зарплати в 4700 гривень, то за рік накопичиться близько 1700 гривень (за умови, що ви працівник 1%, а роботодавець - 2%), а за 10 років -17 тис. гривень. Виходить, що якщо почати відкладати на пенсію в 50 років і отримувати доплати ще 20 років на заслуженому відпочинку, та розраховувати на помітне збільшення не доводиться. Додатково можна буде получитьвсего 70 гривень на місяць.

Якщо ж платити внесок з середньої зарплати (зараз це в Україні 12,3 тис. гривень), то за рік може зібратися 4,4 тис. гривень. Якщо почати відкладати в 40 років, то на момент виходу на пенсію на рахунку буде більше 88 тис. гривень. Це дозволить отримувати 366 гривень доплат протягом наступних 20 років.

Ті, хто тільки починає свій трудовий шлях, і стане відкладати на пенсію з 25 років, можуть до моменту виходу на заслужений відпочинок назбирати на своєму рахунку 154 тис. (за умови відрахувань із середньої зарплати в 12,3 тис.). Тоді щомісячна надбавка до виплат складе 640 гривень.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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