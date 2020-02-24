Цифри в платіжках за газ у лютому знизилися на 15% порівняно з січнем

Тепер ціна газу без податків, націнки газзбутів та витрат на транспортування становить 3,95 тис. грн за тис. куб. м, заявляють представники Нафтогазу. За їхніми словами, ціни нібито знизилися через те, що на найбільших європейських енергетичних біржах подешевшали енергоресурси.

Оплачувати газ за зниженою ціною зможуть споживачі, які придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас", а невикористані кошти обіцяють перевести на їх рахунки.

Втім, ситуація з платежами в українських реаліях виглядає не так райдужно. Так, раніше ми писали про те, що обіцяного зниження тарифів в Україні так і не відбулося.

Ситуацію навколо платіжок за опалення прокоментував економічний аналітик Валентин Землянський. Експерт підкреслив, що тарифи на тепло в Україні так і не знизили.

"Вони внесли зміни в постанову, що регулює тарифоутворення. Відповідно, з'явилася можливість внесення понижуючого коефіцієнта в разі зниження цін на газ", - зазначив він.

Більш того, після зниження цифр в платіжках за грудень 2019 року, в січні 2020 року українці отримали платіжки із збільшеними цифрами.

Разом з тим він підкреслив, що для уніфікації ситуації з цінами на опалення на урядовому рівні повинен був відбутися перерахунок за підсумками опалювального сезону.

"І не було б невиправданих очікувань", - переконаний економічний експерт.

До речі, нещодавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому громадяни отримали дві платіжки за тепло в січні.

Він підкреслив, що цієї зими знижена сума у платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У свою чергу Землянський звернув увагу на те, що Україна переходить на облік газу не в кубометрах, а в енергетичних одиницях.

"Процес правильний, а реалізації немає", - додав Землянський.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку доб'ють українців: «Ви ж обіцяли зниження, де воно?».

Як повідомляла Politeka, Гончарук поліз до українців з новою роботою і отримав по зубах.

Також Politeka писала, що платіжки в січні розлютували українців: чим насправді обернулися "знижки" від Гончарука.