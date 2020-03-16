Під час карантину українці зможуть не платити за комуналку, не боячись відключення послуг



Про те, що чекає на тих, хто не буде оплачувати платіжки в розпал епідемії коронавірусу, розповів голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Так, з'ясувалося, що на час карантину постачальники комунальних послуг не будуть відключати споживачів за несплату рахунків. Про це уряд вже домовився з облгазами та обленерго.

Крім того, в цей період будуть скасовані штрафи за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Українці, у яких виникнуть заборгованості за платіжками, також не будуть втрачати свої субсидії.

Українців також закликали уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, замість цього оплачуючи рахунки онлайн під час карантину. У першу чергу це стосується тих, хто знаходиться у зоні ризику зараження коронавірусом.

«Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто знаходиться у зоні ризику: якщо ви бачите чергу в банку або в центрі обслуговування – утримайтеся. Будуть прийняті відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів», - заявив Герус.

Раніше ми писали про те, що влада уклала угоду з облгазами, встановивши нові методики для обчислення вартості транспортування газу. Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг виправила помилку в своїх нормативах, що дозволить зменшити суми в платіжках багатьох українців. Пощастить тим, хто тільки заселився в нові будинки або довгий час був відрізаний від системи газопостачання. Правда, нові умови мають і негативний момент. Експерти відзначають, що для багатьох українців тарифи, навпаки, зростуть.

Як стало відомо, з урахуванням нової методики тариф за доставку газу буде розраховуватися виходячи з замовленої річної потужності.

Для деяких споживачів ця формула вигідна, але декому доведеться переплачувати мало не в три рази. Одні з постраждалих – домогосподарства з автономним опаленням, які споживають мало.

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