Стало відомо, як тепер українці будуть платити за використаний газ

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба "Нафтогазу".

Через падіння цін на нафту на світових ринках в Україні різко знизився тариф на блакитне паливо на побутових споживачів.

В результаті стрибка цін українці тепер зможуть опалювати будинок і економити на місяць до 300 гривень.

Зокрема, тариф на газ для побутових споживачів знизився на 14% і тепер становить 4,3 грн/куб. При цьому в лютому в деяких регіонах тариф коливався в районі 5 гривень за один кубометр.

Скільки заплатить сім'я з трьох осіб з урахуванням граничного обсягу споживання:

лише плита (29,4 куб.):

було: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита і обігрів води (54,9 куб.):

було: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

індивідуальне опалення (в районі 400 куб. м):

було: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

Ціна блакитного палива від монополіста "Нафтогаз" складе 3,4 грн/куб без обліку ПДВ, націнки газовиків і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

До цього ми писали, що українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.

В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.

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