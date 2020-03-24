Стало известно, как теперь украинцы будут платить за использованный газ

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба "Нафтогаза".

Из-за падения цен на нефть на мировых рынках в Украине резко снизился тариф на голубое топливо на бытовых потребителей.

В результате скачка цен украинцы теперь смогут отапливать дом и экономить в месяц до 300 гривен.

В частности, тариф на газ для бытовых потребителей снизился на 14% и теперь составляет 4,3 грн/куб. При этом в феврале в некоторых регионах тариф колебался в районе 5 гривен за один кубометр.

Сколько заплатит семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:

лишь плита (29,4 куб.):

было: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита и обогрев воды (54,9 куб.):

было: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

индивидуальное отопление (в районе 400 куб.м):

было: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

Цена голубого топлива от монополиста "Нафтогаз" составит 3,4 грн/куббез учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

До этого мы писали, что украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.