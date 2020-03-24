Стало известно, как теперь украинцы будут платить за использованный газ
Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба "Нафтогаза".
Из-за падения цен на нефть на мировых рынках в Украине резко снизился тариф на голубое топливо на бытовых потребителей.
В результате скачка цен украинцы теперь смогут отапливать дом и экономить в месяц до 300 гривен.
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В частности, тариф на газ для бытовых потребителей снизился на 14% и теперь составляет 4,3 грн/куб. При этом в феврале в некоторых регионах тариф колебался в районе 5 гривен за один кубометр.
Сколько заплатит семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:
лишь плита (29,4 куб.):
-
было: 147 грн;
-
стало: 126,42 грн;
плита и обогрев воды (54,9 куб.):
-
было: 274,5 грн;
-
стало: 255,42 грн;
индивидуальное отопление (в районе 400 куб.м):
-
было: 2000 грн;
-
стало: 1720 грн;
Цена голубого топлива от монополиста "Нафтогаз" составит 3,4 грн/куббез учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
До этого мы писали, что украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.
"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.
В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.
Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.
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Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.