Українці отримають матеріальну допомогу на карантині в розмірі двох третин окладу

Кабмін прийняв рішення про допомогу по частковому безробіттю на засіданні 22 квітня. Ці заходи вводяться на випадок вимушеного скорочення людей через карантин і будуть надаватися місцевими органами Центру зайнятості або роботодавцями.

За рішенням кабміну, українці, що потрапили під скорочення, отримуватимуть допомогу в розмірі двох третин окладу, але не більше однієї мінімальної зарплати, на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину.

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів на відповідні виплати у разі сплати єдиного внеску протягом півроку до скорочення діяльності.

Також указ передбачає неможливість розірвання трудового договору з працівником, з яким виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Крім цього, на одноразову допомогу в 1000 гривень у квітні можуть розраховувати:

інваліди дитинства;

діти з інвалідністю (крім тих, хто отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника);

одержувачі тимчасової допомоги для безробітних, які не досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли обмеження пов'язані з епідемією будуть зняті, протягом 30 днів українці повинні отримати допомогу по безробіттю. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування.

Наголошується, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.

У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік мають менше півроку страхового стажу.

Нагадаємо, нову допомогу отримають українці після карантину, важлива заява.

Як повідомляла Politeka, українців більше не пустять на заробітки, в Кабміні проговорилися.

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