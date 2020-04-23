Клієнти націоналізованого Приватбанку приголомшені якістю наданих послуг

Негативний відгук на порталі Мінфін опублікував незадоволений клієнт.

За його словами, він хотів перевести особисті кошти на іншу картку і транзакція була нібито успішно проведена.

Але через час, коли він зайшов в особистий кабінет, виявилося, що платіж заморожений і сума не була списана з рахунку.

"Робив переказ особистих коштів Приват24 іншій особі. За реквізитами перевірив відповідність прізвища та номера рахунка отримувача і відправив потрібну суму, отримав підтвердження-переклад надіслано. Зайшов перевірити залишок особистих коштів і виявив, що переказана сума з рахунку не списана, статус платежу-забракований. Тут же на сторінці з повідомленням про статус платежу Приват пропонує опцію - повторити платіж. Роблю повторний платіж - платіж знову відправлений, перевіряю залишок і виявляю, що з мене списано вже 2 однакових платежу, причому другий платіж пішов з %, так як списання відбувалося з вже з кредитних коштів", - розповів клієнт.

Він також зазначив, що ПриватБанк повернув йому гроші, але без суми з відсотками.

"Зв'язався з оператором гарячої лінії - кошти повернули, але без суми за відсотками, хоча при здійсненні другого платежу жодних повідомлень про те, що кошти будуть списані, як кредитні не було. Сказали - не повернуть, бо це така схема заробітку банку - намутили з рахунками, підловити і обчистити на рівному місці довірливих клієнтів. Шахраї", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Ваш питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять. Дякую за розуміння", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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