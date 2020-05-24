Пенсійний фонд України недоотримав декілька мільярдів гривень лише за останній місяць



Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає «Перший діловий».

За її словами, бюджет на цей рік був сформований виходячи з того, що дефіцит Пенсійного фонду становить 23 мільярди гривень. Тепер же очікується, що показник до кінця року зросте до 50 мільярдів.

Тільки за травень відомство недорахувалась двух з половиною мільярдів гривень. У зв'язку з цим, чиновники були змушені шукати нові шляхи виходу з ситуації.

При цьому давати відповідь українцям про те, за чий рахунок буде покриватися величезний дефіцит, ніхто не поспішає.

У той же час дані Пенсійного фонду свідчать, що відомство недорахувалась 2,5 мільярдів гривень. А станом на 20-е число – півмільярда.

Більш того, все спочатку року в Пенсійному фонді недорахувалися 8,9 мільярдів гривень.

До цього ми писали, що працюють нелегально за кордоном українці стурбовані тим, чи зможуть отримувати пенсію на батьківщині.

Нагадаємо, на пенсію будуть відправляти за новими правилами, до чого готуватися українцям

Як повідомляла Politeka, правила виплати пенсій українцям кардинально змінять, подробиці закону