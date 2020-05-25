Українцям слід готуватися до різкого подорожчання майже всіх комунальних послуг

Про це у своїй статті розповів експерт і голова Житлового союзу України Олександр Скубченко, передає Главред.

За його словами, вже з 1 липня ціна на газ для простих побутових споживачів буде на рівні 100% вартості для промисловості, а таке рішення було затверджено Кабміном ще в квітні.

"У травні, наприклад, ціна на газ для промисловості на 70% вище ціни для населення. Плюс до цього - ще й абонплата. З 1 жовтня уряд планує скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт - 0,9 грн, залишивши єдиний тариф - 1,68 грн за 1 кВт. З 15 жовтня - нові тарифи на опалення, які НКРЕКП вже затвердила в березні: сумарний тариф (тарифів на виробництво, транспортування та постачання) приблизно на 10-15% вище", - попереджає експерт простих українців.

Скубченко також зазначив, що в 2021 році українцям можуть ввести нові абонплати і додаткові платежі.

"...Через 5 місяців після відміни карантину з'являться додаткові платежі (за установку і повірку лічильників, наприклад) і нові абонплати. Але це ще не все. З 1 числа місяця після відміни карантину базова норма плати за послуги ЖКГ буде збільшена з 15 до 20%. Вперше з 1998 року. Рішення прийнято Гончаруком в жовтні, в березні Шмигаль це рішення підтвердив. Це означає, що всі, хто отримує субсидію, стануть віддавати на 5% більше свого доходу за послуги ЖКГ, що дорівнює скорочення витрат держави на субсидії на 30%", - розкрив експерт нюанси законодавства.

Фахівець також пригадав президенту Володимиру Зеленському його обіцянки "про наведення порядку в ЖКГ" і додав, що дуже скоро платіжка за комуналку перетвориться на рулон.

"Загалом, платіжка за послуги ЖКГ скоро перетвориться на рулон. Ну, або президент згадає, що всім нам обіцяв рік тому, і кине всі свої сили на наведення порядку в ЖКГ. І наведе порядок. До речі, за перший рік Зеленського витрати населення на воду та водовідведення стали вже на 46,8% більше, обслуговування будинків і прибудинкових територій - на 6% (квітень до квітня минулого року)", - резюмував Олексій Скубченко у своїй статті.

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