Курс валют в Україні найближчим часом буде стабільним, але падіння гривні уникнути все ж не вдасться

Такий прогноз зробив інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса, передає «Апостроф».

При цьому він зазначив, що поки курс буде відносно стабільним.

"Найближчим часом особливих рухів не буде, тому що поки що все стабільно, у нас сприятлива ситуація в торговому балансі, також будуть заходити гроші ззовні – не тільки МВФ, але й Світовий банк і ЄС. Тому гривня в хорошій формі", - сказав експерт.

За його прогнозом, очікувати зниження курсу гривні варто чекати ближче до кінця літа.

"Якщо не буде якихось дурниць, в тому числі, якщо не буде зірвана програма з МВФ, то курс до кінця 2020 року не повинен піти вище 30 гривень/долар. Цілком реальний курс – 28-29 гривень/долар", - дав прогноз Фурса.

нагадаємо, на 27 травня 2020 року Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 26,9029 гривень за 1 долар (+0,0287 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 26,8742 гривень за 1 долар.

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