Стало відомо, що буде з курсом долара після отримання траншу від МВФ

Про це в інтерв'ю журналістам розповів економіст Михайло Федоров, передає УНІАН.

Аналітик попередив, що національна валюта може серйозно зміцнитися по відношенню до курсу долара після того, як МВФ перерахує Україні грошовий транш.

Він також додав, що після отримання траншу буде збережена макроекономічна стабільність країни.

"Іноземний капітал буде купувати ОВДП України, за рахунок чого прибутковість по ним будуть знижуватися, і вартість обслуговування державного боргу також буде знижуватися. Крім цього, Україна отримає гроші від ЄС і Світового банку. Країна зможе профінансувати свій дефіцит бюджету, і з державними фінансами країни все буде добре, принаймні, в осяжному майбутньому", - підкреслив Федоров у спілкуванні з журналістами.

Економіст також припустив, що найближчим часом курс долара може опуститися до позначки в 25 грн/$.

Підсумовуючи, Михайло Федоров додав, що до кінця 2020 року українців може очікувати курс долара на рівні 24 грн/$.

"В базовому варіанті гривня досягне рівня 23 грн/дол, а в оптимістичному варіанті до кінця року курс може досягти позначки 21 грн/дол", - резюмував аналітик в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що курс долара в Україні буде відносно стабільним, але падіння гривні не уникнути.

За словами фінансиста Сергія Фурси, очікувати зниження курсу гривні варто чекати ближче до кінця літа.

"Якщо не буде якихось дурниць, в тому числі, якщо не буде зірвана програма з МВФ, то курс до кінця 2020 року не повинен піти вище 30 гривень/долар. Цілком реальний курс – 28-29 гривень/долар", - дав прогноз Фурса.

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