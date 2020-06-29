Підвищення мінімальної зарплати до 5000 грн з 1 вересня, яке анонсував президент Володимир Зеленський, схоже, українцям зовсім не світить

Економіст Андрій Новак розповів, що підвищення не передбачено в державному бюджеті на 2020 рік. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24"

Більш того, підвищення мінімальної зарплати немає навіть у змінах до бюджету, які прийняв уряд і проголосувала Верховна Рада, у зв'язку з необхідністю боротьби з китайським вірусом.

«Зараз як мінімум треба знову вносити зміни в державний бюджет, щоб це стало реальним як мінімум в державному секторі економіки», - заявив Новак.

При цьому він також зазначив, що останнім часом в Україні не спостерігається підтримки Кабінету міністрів Верховною Радою. А якщо зміни в державний бюджет не будуть проголосовані народними депутатами, то ні на яке підвищення мінімальної зарплати українцям можна не розраховувати.

"Тепер, якщо уряд поставить на голосування у тому числі зміни до бюджету, в тому числі підвищення зарплати з 1 вересня, парламент також може не проголосувати. А якщо парламент не проголосує, підняти зарплати в державному секторі буде неможливо, як і в приватному", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, прес-служба президента Володимира Зеленського повідомила, що Кабмін підготував графік підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня цього року її збираються підняти до 5 тис. гривень, з 1 січня наступного року - до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис. гривень.

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