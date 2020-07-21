Українські пенсіонери можуть прожити на 2700 гривень на місяць



Таку думку озвучив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24".

Пенсіонерка поскаржилася журналістам, що при розмірі пенсії 2700 грн її велика частина йде на оплату комунальних послуг, і поцікавилася, як прожити на ці гроші.

Відповідаючи на питання, чиновник зазначив, що для цього існує субсидія.

"Я б розділяв питання пенсії та квартири. Є програма субсидій, яка орієнтовно говорить про те, що квартирна плата повинна бути не більше 15% (середньомісячного доходу - ред.). Якщо більше цього розміру, значить призначається субсидія. Вона визначається індивідуально, тому треба вважати в кожному випадку, але приблизно такий рівень. Тому говорити про те, що оплата за квартиру бере понад 15%, мабуть, не треба", - зазначив радник міністра.

Крім того він підкреслив, що питання пенсій і питання субсидій - "це дві різні програми".

"Субсидії зроблені для того, щоб там, де великий ріст цін був, перекрити і надати допомогу цим людям", - додав чиновник.

Раніше, міністр фінансів Сергій Марченко розповів про зміну розміру субсидій в наступному році.

За його словами, уряд не має наміру змінювати розмір субсидій на оплату комуналки в наступному році. Навіть попри те, що тарифи можуть бути навіть нижче. Міністр підкреслив, що подібні заходи навіть не розглядаються.

«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених і відповідно у них не буде необхідності отримувати субсидію», - розповів міністр.

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