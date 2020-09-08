Стало відомо, скільки жителів Донбасу мають статус переселенців, але живуть на окупованій території і отримують пенсію від України

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Фактам".

"Точно знаю, що близько півмільйона, давайте дивитися правді в очі, живуть донині на непідконтрольних територіях. В основному це пенсіонери. Я їх не засуджую ні в якому разі, оскільки розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине свій будинок, свій город, политий потім, своїх родичів",- зазначив політик.

Резніков зазначив, що в цьому немає нічого поганого, оскільки "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".

"Хтось коректно заперечить мені:"друже, але вони цю пенсію заробили". Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріоритезувати. Так от, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", - зазначив політик.

Раніше ми повідомляли, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук висловився про жителів Донбасу.

Перший президент України заявив, що більшість жителів окупованого Донбасу не хочуть повертатися до складу України. Але в той же самий час він додав, що вони не проти повернутися в Україну на умовах автономії, щоб "спілкуватися" з Росією.

Нагадавши, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

Також Politeka повідомляла, Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".