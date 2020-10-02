Президент України Володимир Зеленський підписав закон з поправками до державного бюджету на 2020 роки

Як передає Politeka.net, текст закону опублікований на сайті Верховної Ради.

У законі зазначено, що Кабмін має право на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, прийнятими для запобігання поширенню,

Крім того, тепер Кабінет Міністрів зможе скасувати обмеження по зарплатах в державних компаніях.

Українців така новина не порадувала:

"Зголодніли слуги", "Карантин закінчився? Або 47 000 мало кому-то?...зголодніли? маленька діра в бюджеті? Давай, пошкреби на мільйонні зарплати", "Треба б ще преміальний фонд створити. З наступного траншу МВФ", - писали в мережі.

Нагадаємо, що в квітні Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній. На період карантину Верховна Рада визначила граничну суму зарплат чиновників і суддів в 10 мінімальних заробітних плат (47 000 гривень). Тоді мінімальна зарплата становила 4723 гривень.

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