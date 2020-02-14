У 2020 році багато українців напевно бачили так звані QR-коди. Їх розміщують на квитках, афішах, оголошеннях, візитках, листівка, вивісках і… список можна продовжувати ще довго. Але далеко не всі знають, що це таке і для чого потрібне. Ми розповімо вам про те, як з'явився QR-код та як ним скористатися.

Що таке QR-код

QR (читається “кьюар”) – це абревіатура, яка розшифровується Quick Response. Тобто, швидка відповідь. Це двовимірний матричний код. У нього можна помістити досить великий обсяг інформації – трохи більше 4 тисяч символів (7 089, якщо використовувати тільки цифри). Все це кодується у вигляді чорних квадратів і безлічі точок.

Нова технологія зародилася в Японії. У 1994 році підприємство Denso Wave, “донька” тієї самої Toyota, придумала QR-коди, щоб було легше робити автомобілі. На виробництві дуже важливо швидко дізнаватися інформацію про модель, терміни виготовлення, склад і т.д. Раніше її вказували за допомогою штрих-кодів. Але в останні можна “заштовхати” занадто мало даних.

Через кілька років QR-коди поширилися по всьому світу, хай і у вузькій автомобільній сфері. Новий поштовх їм дали телефони з камерами. Розробники “навчили” гаджети розпізнавати QR-коди і розшифровувати їх. Після цього загадкові квадрати почали розміщувати, де тільки можна.

QR-код сертифікований за стандартами JIS та ISO, а також схвалено міжнародними стандартами. Ліцензія на використання технологіїї регулюється “Японськими промисловими стандартами”. Але отримувати ліцензію ISO, щоб самому створювати і використовувати такі коди, зовсім не потрібно.

Чим QR-код відрізняється від штрих-коду

Переплутати ці дві технології дуже складно. Є три принципові відмінності, які допомагають без зусиль дізнатися, до якого виду належить той чи інший шифр. Виділяють три головні критерії.

Насамперед, це зовнішній вигляд. Штрих-коди зазвичай являють собою прямокутники, витягнуті по горизонталі. Тому їх ще називають баркодами (з англійської bar – смуга). Інформація шифрується у вигляді вертикальних рисок-штрихів.

QR-код завжди має форму квадрата, по кутах якого розміщуються ще три квадрати меншого розміру. Всередині основи знаходяться чорні точки, які формують незрозумілий візерунок. Три квадратика по кутах допомагають програмам розпізнавати QR-код, визначати його масштаб і нахил.

Переваги двовимірного коду в тому, що інформацію можна шифрувати не тільки горизонтально (справа наліво), але і вертикально (зверху вниз). Як результат, у QR-код влазить у багато разів більше даних. Для прикладу, в штрих-код стандартної довжини можна зашифрувати тільки 30 символів.

Штрих-коди нікуди не зникли й досі виконують свою функцію. У них ховають інформацію про товари: вартість, виробник, термін придатності. Але функціонал QR-коду набагато ширший.

Ще одна перевага QR – його стійкість до пошкоджень. Навіть якщо частина коду зітреться (до 30%), його все одно можна прочитати.

Як прочитати QR-код

Розшифровка (зчитування) будь-якого QR-коду – дуже просте завдання, якщо є гаджет. Спеціальний сканер давно не потрібен. Підійде будь-який телефон або планшет із вбудованою камерою. Сама процедура дуже проста, але вимагає спеціального додатка. Відкриваємо програму, наводимо камеру на код і зчитуємо.

Дешифратор можна безкоштовно скачати в офіційних магазинах:

Чоловічий: QR Code Reader в Google Play Market.

IOS: Quick Scan – QR Code Reader в App Store.

Є ще розширення QRreader для Google Chrome, який допоможе визначити і сканувати QR-коди на сторінках браузера. При бажанні, можна встановити інші програми для сканування на ПК або телефоні, які більше припадуть до смаку. Або знайти схожі доповнення для інших браузерів. У будь-якому випадку, розпізнавання проходить дуже швидко.

Де використовують QR-код

Зараз технологія найуспішніше працює в сфері платежів. У них можна без праці зашифрувати банківські реквізити. За допомогою смартфона в 2020 році можна оплачувати проїзд в громадському транспорті. Навіть в Україні. Достатньо оплатити поїздку в додатку – і на екрані з'явиться QR-код, який повинен зчитати сканер.

Не менш ефективно застосовують QR-коди в рекламі. Їх розміщують на плакатах, бордах та оголошеннях. Якщо споживач хоче дізнатися про товар, послуги або компанії – просто сканує QR-код. Він працює, як посилання. Після цього відкривається спеціальна інформаційна сторінка, або ж офіційний сайт. Іноді можна отримати персональний QR-код, взявши участь в акції. Показавши його в магазині, покупець отримує знижку.

Для тієї ж мети їх друкують на вивісках магазинів і візитках. QR-код може поміститися на маленькій ділянці папери і займає набагато менше місця, ніж запис з номером телефону, електронною скринькою, URL-адресу сайту. А розшифрувати – секундна справа.

Дуже добре застосовується в туризмі. Організаторам більше немає потреби складати опис кожної пам'ятки різними мовами, а самим туристам – перекладати. Досить розпізнати код і вибрати свою мовну версію. Крім того, кодами відзначають на Google-картах, де знаходиться те чи інше місце.

Крім того, QR-коди служать засобом підтвердження. Вище вже написано про поїздки в громадському транспорті. Крім цього, коди розміщують на квитках, як паперових, так і електронних. Контролери використовують зчитувач або програми для телефонів, щоб перевірити документи. Сканування допомагає виявити фальшивки. Така перевірка вже працює в кінотеатрах або на концертах.

За QR-кодом можна швидко підключитися до Wi-Fi мережі закладу або зробити замовлення. А також завантажувати корисні додатки.

У передовій Японії коди використовуються буквально всюди. Навіть на кладовищах. Так-так, з недавніх пір квадратики почали розміщувати на надгробках. Персональний код створюється для кожного покійника. Після зчитування можна побачити більш детальну інформацію про людину.

Як створити свій QR-код самостійно

Генерування не займе багато часу і сил. Зараз є маса онлайн (online) сервісів і мобільних додатків, які дозволяють підготувати унікальний QR-код за лічені хвилини. Як правило, вони пропонують обрати категорію. Наприклад, потрібно закодувати інформацію в форматі візитки або посилання на групу в соціальних мережах. У підсумку генератори надають код для вбудовування на сайтах або QR-код у вигляді картинки. Розповімо про популярних сервісах, які працюють безкоштовно.

QR Hacker. З його допомогою можна створити цікавий код з власним логотипом. Підійде для кодування Wi-Fi доступу, номерів телефону, посилання або простого тексту. Можна навіть встановити фото на задній фон. Але потрібно зареєструватися.

QR Coder – російський сервіс, який теж популярний серед широкої аудиторії. Багато користуються ним заради російської мови. Варто відзначити максимально простий і зрозумілий інтерфейс. А також інструкцію по застосуванню. Створення не вимагає реєстрації.

QR Code Generator – безкоштовний англомовний сайт з простим управлінням і широким функціоналом. Вміє перетворювати в код посилання, текст, електронні адреси, картинки, звукові файли і навіть документи в PDF.

qrcodes.com.ua – український проект. За зовнішнім виглядом і кількістю інструментів помітно поступається усім іншим. Але згенерувати простий код. Можна вибрати колір фону і самого коду, що вже непогано.

QRCC – російськомовний сервіс, який обіцяє “коди наступного покоління”. З цікавих відмінностей у генератора є можливість вбудувати всередину коду іконку. Наприклад, помітити, що код веде на сторінку в соціальній мережі Twitter.

Ми вже писали, що Mozilla Firefox відрізняється від конкурентів величезною кількістю розширень. Є й такі, які перетворюють браузер швидкий генератор QR-кодів для комп'ютера. Після установки потрібно виділити фрагмент і натиснути праву кнопку миші – у контекстному меню з'явиться відповідна функція. Схожі доповнення є у Google Chrome і Opera. Тільки вибір не такий широкий.

Нагадаємо, штрих-коды: навіщо потрібні і як перевірити зашифровану інформацію.

Як повідомляла Politeka, Telegram на комп'ютері: як встановити популярний месенджер.

Також Politeka писала про приховані функції Google Chrome: чого ви не знали про популярному браузері.